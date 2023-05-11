Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ по итогам II квартала на уровне 3,6%

Центральный Банк России прогнозирует уровень годовой инфляции в 3,6% во втором квартале 2023 года. Об этом говорится в докладе на сайте регулятора.

Отмечается, что инфляция в 2023 году прогнозируется на уровне от 4,5 до 6,5%.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым ситуацию в экономике. Путин и Решетников обсудили динамику макроэкономических показателей, а также инструменты поощрения крупных инвестиций. Кроме того, Путин и Решетников поговорили о системе поддержки малого и среднего предпринимательства. Решетников отметил, что Россия по итогам 2023 года окажется в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста. Малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки экономики РФ.

Также министр экономического развития во время рабочей встречи с Путиным заявил, что уровень инфляции в России по итогам апреля 2023 года составил всего 2,6%. По его словам, среди развитых стран в марте у России был один из самых низких показателей – 3,5%.