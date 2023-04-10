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ЦБ Узбекистана: золотовалютные резервы страны снизились с начала года до $35,4 млрд

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, в том числе монетарное золото и валютные активы, в первом квартале 2023 года уменьшились на 1% и достигли $35,438 млрд. Об этом написало «Прайм» со ссылкой на сообщение регулятора.

Как следует из сообщения, объем монетарного золота вырос на 1,1% и составил $24,255 млрд. Активы страны в иностранной валюте упали на 13,2% до $10,114 млрд.

По данным ЦБ республики, золотовалютные резервы Узбекистана по итогам прошлого года выросли на 1% по сравнению с годом ранее и достигли $35,768 млрд.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что международные резервы России в марте 2023 года выросли на 3,42%, до $593,879 млрд. Регулятор уточнил, что золотовалютные резервы в марте выросли на $19,632 млрд. При этом к 1 апреля 2022 года показатель составлял $606,409 млрд. ЦБ РФ начал вновь отчитываться о структуре международных резервов в конце марта этого года.

16 марта президент РФ Владимир Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов из России за границу, если они будут направлены на развитие российского бизнеса.

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