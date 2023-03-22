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Reuters: Всемирный банк, ЕС и Киев оценили стоимость восстановления Украины в $411 млрд

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РИА Новости

Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и власти в Киеве оценили стоимость восстановления Украины в $411 млрд. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что данная сумма в 2,6 раза превышает валовой внутренний продукт Украины, согласно оценкам за 2022 год. Подготовленный Еврокомиссией, Всемирным банком и Киевом отчет охватывает один год с 24 февраля 2022 года.

По данным сторон, Киеву в 2023 году необходимы инвестиции, которые будут направлены на реконструкцию, общим объемом $14 млрд. В отчете говорится, что размеры ущерба для энергетической системы Украины возросли в пять раз по сравнению с оценками за июнь 2022 года.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления страны понадобится порядка 150 млн гривен ($4 млрд). 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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