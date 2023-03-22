Военная операция на Украине. День 392-й

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Следственный комитет России привлечет к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей, причастных к вынесению приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По поручению председателя СК России следователи в рамках расследования уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности ряда российских депутатов и сенаторов установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения», — говорится в сообщении.