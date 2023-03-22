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Политика

Военная операция на Украине. День 392-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 392-й день

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Боевая работа расчетов РСЗО «Град» в зоне проведения СВО

Боевая работа расчетов РСЗО «Град» в зоне проведения СВО

Станислав Красильников/ТАСС
Черноморский флот отбил атаку беспилотников в Севастополе, пострадавших нет, сообщил губернатор города. СКР привлечет к ответственности украинских судей, вынесших приговоры российским депутатам. Зеленский согласился на предложение японского премьера принять участие в саммите G7, пишет Kyodo. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:39

8:32

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пообещал выделить $470 млн безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды, а также $30 млн на нелетальное снаряжение, сообщило агентство Kyodo.

8:30

8:14

Рано утром Черноморский флот отбил атаку беспилотников близ бухты Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали. От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

8:06

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате, приглашение было принято, сообщило агентство Kyodo.

«Как страна-председатель G7 мы решительно намерены защищать мировой порядок. Мы ведем подготовку для того, чтобы на саммите дать ясный месседж» , - цитирует агентство Кисиду.

8:03

Следственный комитет России привлечет к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей, причастных к вынесению приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По поручению председателя СК России следователи в рамках расследования уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности ряда российских депутатов и сенаторов установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения», — говорится в сообщении.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за ходом спецоперации ВС РФ на Украине.

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