Военная операция на Украине. День 392-й

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пообещал выделить $470 млн безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды, а также $30 млн на нелетальное снаряжение, сообщило агентство Kyodo.
Рано утром Черноморский флот отбил атаку беспилотников близ бухты Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали. От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате, приглашение было принято, сообщило агентство Kyodo.
«Как страна-председатель G7 мы решительно намерены защищать мировой порядок. Мы ведем подготовку для того, чтобы на саммите дать ясный месседж» , - цитирует агентство Кисиду.
Следственный комитет России привлечет к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей, причастных к вынесению приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов, сообщили в пресс-службе СК РФ.
«По поручению председателя СК России следователи в рамках расследования уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности ряда российских депутатов и сенаторов установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения», — говорится в сообщении.