Глава Chevron Вирт: Европа не намерена возвращаться к прежним объемам поставок газа РФ

Руководитель американской нефтегазовой корпорации Chevron Майкл Вирт заявил, что страны Европы не демонстрируют стремления возвращаться к импорту российского газа в прежних объемах. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сегодня наблюдается чрезмерная зависимость от поставок российского газа.

Вирт считает, что европейцы не демонстрируют желания возвращаться к такому положению вещей.

Так он прокомментировал вопрос энергетической зависимости европейских стран от российского газа и перспективы возобновления поставок в контексте спецоперации РФ на Украине.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что странам Евросоюза следует до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до $30 за баррель.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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