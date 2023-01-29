Песков опроверг сообщения, что Путину предоставляют искаженные данные об экономике

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину регулярно предоставляются подробные доклады о состоянии экономики страны. Об этом сообщает Financial Times.

«Любые утверждения относительно того, что он [Владимир Путин] получает искаженную информацию, являются неверными. Президент обладает полной информацией и, как правило, еженедельно проводит встречи с экономическим блоком правительства», — подчеркнул представитель Кремля.

В материале издания FT со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ЦБ говорилось, что якобы непрозрачность экономической статистики может создавать проблемы «даже для тех, кто внутри системы».

Песков опроверг информацию, что президенту РФ якобы предоставляются искаженные данные об экономике России.

«Все, кому нужно знать, все, кто является частью процесса принятия решений в сфере экономики, обладают доступом к полному спектру информации, статистики и т.д.» — обратил внимание пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что Банк России прогнозирует прибыль российских банков в размере более 1 трлн рублей в 2023 году.