Украина вышла из соглашения с Россией о торгово-экономических представительствах

Украина вышла из соглашения с Россией о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах обеих стран. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о взаимном учреждении отделений торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в РФ и отделений торгового представительства РФ в Украине», — написал Мельничук.

Данное соглашение было подписано в Москве 29 апреля 2009 года, отметил он.

Посольство Украины в РФ располагалось в Москве в Леонтьевском переулке.

В конце 2022 года Мельничук сообщал, что Украина вышла из соглашения с Россией о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, которое было подписано 19 октября 1992 года в Киеве.

До этого правительство Украины разорвало соглашение с кабмином РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем двух стран.