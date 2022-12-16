Эрдоган: Турция планирует стать глобальным центром ценообразования на газ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии введения в эксплуатацию новых мощностей подземного газохранилища Силиври в районе Стамбула заявил, что его страна планирует в кратчайшие сроки стать глобальным центром ценообразования на газ. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы провели переговоры с Путиным (по вопросу создания на турецкой территории газового хаба). Фракия станет энергетическим центром. Наша цель прекратить в кратчайшие сроки Турцию в глобальный центр ценообразования на газ», — сказал он.

В октябре Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб для поставок в Европу. 4 декабря турецкий лидер заявлял, что Анкара ведет подготовительные работы по проекту.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об уверенности в том, что идея о газовом хабе в Турции будет реализована — она в интересах всех: и потребителей, и производителей природного газа.