В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день

Подписанный в июне президентом РФ Владимиром Путиным закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета безопасности ООН, вступил в силу. Об этом информирует РИА Новости.

Теперь заморозка активов клиентов финансовых организаций на основании решений Совбеза ООН должна осуществляться за один день.

Ранее на это требовалось до трех рабочих дней.

В свою очередь, Росфинмониторинг будет уведомлять о таком решении финансовые организации клиента в срок до 4 часов с момента его размещения на сайте Совбеза. Финорганизации же будут получать уведомления не позднее 20 часов.