Путин заявил о необходимости выполнять обязательства по уровню зарплат в регионах

Президент России Владимир Путин рассказал, что обязательства по уровню зарплат в регионах страны должны быть выполнены. Об этом сообщает РИА Новости.

Также глава государства добавил, что в РФ не станут менять целевые ориентиры по уровню зарплат в бюджетном секторе.

«Мы отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться», — обратил внимание Путин во время совещания с членами правительства страны.

Путин добавил, что руководители регионов России обязаны держать ситуацию с заработной платой бюджетников на контроле.

Как добавил президент, федеральный центр делал регионам «поблажку» по тому, какой уровень зарплат бюджетников должен быть достигнут.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркивал, что зарплаты бюджетников вырастут более чем на 8% в 2023 году По его словам, в следующем году также вырастут и пенсии. Их размер увеличится на 1 тыс. рублей, как и планировалось.