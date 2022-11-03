Представитель Эрдогана Калын: предложение Путина о газовом хабе рассчитано на перспективу

Предложение российского президента Владимира Путина по созданию газового хаба в Турции рассчитано на долгосрочную перспективу. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN Turk.

«Я считаю, что это предложение президента было рассчитано на долгосрочную перспективную и связывать ее с ситуацией на Украине неправильно», — сказал Калын, подчеркивая, что «энергетическая инфраструктура Турции очень подходит для обеспечения такой мощности».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уточнил, что местом создания газового хаба в рамках договоренности Турции и России будет Тракье. По его словам, восточная часть области Фракия является самым удобным для этих целей.

Президент России Владимир Путин пояснил, что Турцию выбрали в качестве газового хаба из-за сложности работы с Европой напрямую. Он назвал проект реалистичным и заявил, что у России найдется много покупателей ее газа.