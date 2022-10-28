Steelmint: поставки коксующегося угля в Индию из России почти не растут

Импорт коксующегося угля из России в Индию с января по сентябрь 2022 года составил 1,5 млн тонн, а за весь 2021 год поставки были на уровне 1,3 млн тонн. Такие данные представило индийское аналитическое агентство Steelmint на конференции «Metallconf 2022», написала газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что по объему поставок темпы роста оказались заметно ниже, чем у энергетического угля. Экспорт этого ресурса Россия увеличила с 2,2 млн тонн в 2021 году до 5,7 млн тонн по итогам января — сентября 2022 года.

Индия заинтересована в росте поставок коксующегося угля, поскольку Россия продает этого уголь, как и энергетический, со скидкой. Кроме того, Москва и Нью-Дели заключили меморандум, предполагающий рост импорта из России с 8 млн тонн этого ресурса до 40 млн тонн. Еще одна причина — индийская металлургия планирует наращивать производство стали, ориентируясь на доменно-конвертерный способ, где коксующийся уголь является важнейшим сырьем.

Во второй половине сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании Coalmint написала, что объемы импорта российского угля в Индию к концу сентября снизятся на 30%, до 1,4 млн тонн.

На прошлой неделе издание РБК, ссылаясь на данные отраслевого агентства CoalMint, сообщило, что поставки российского энергетического угля в Индию в сентябре упали на 12% из-за сложностей в логистике.