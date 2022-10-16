Замгенсека ООН Гриффитс прибыл в Москву на переговоры по зерновой сделке

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Global Look Press

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Мартин Гриффитс прибыл в Москву, где у него должны состояться переговоры по зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Уточняется, что все встречи Гриффитса в России будут носить закрытый характер — программа еще уточняется.

По информации ТАСС, у замгенсека ООН запланированы встречи в Министерстве обороны и Министерстве иностранных дел России, в том числе с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.

Ранее сообщалось, что Мартин Гриффитс и генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен планируют визит в Россию 16 октября для проведения переговоров по зерновой сделке.

По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Украина заинтересована в ее продлении.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что функционирование гуманитарных коридоров в рамках зерновой сделки может оказаться под вопросом, если выяснится, что груз для теракта на Крымском мосту был переправлен с помощью зерновоза.

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