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Стало известно, в каком состоянии находятся сотрудники ростовского СИЗО, которых брали в заложники

РИА Новости: состояние сотрудников ростовского СИЗО удовлетворительное

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Федор Ларин/РИА Новости

Сотрудники ростовского СИЗО-1 находятся в удовлетворительном состоянии, одному из них была оказана медпомощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По информации агентства, после оказания медпомощи сотрудник исправительного учреждения отказался от госпитализации.

«Состояние (сотрудников СИЗО-1. — «Газета.Ru») нормальное. Один из них получил ссадины и царапины, ему еще вчера была оказана медпомощь. От госпитализации он отказался», — поделился источник.

Также источник агентства добавил, что следователи и ФСИН продолжают расследование в ростовском СИЗО, где накануне террористы захватили в заложники двух сотрудников. Отмечается, что следственные действия не влияют на работу СИЗО, оно функционирует в штатном режиме. ФСИН РФ проводит внутреннюю проверку.

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они требовали машину и освобождения.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в ростовском СИЗО-1 не хватает 30% от необходимого штата сотрудников.

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Захват заложников в Ростове
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