В Госдуме РФ заявили об отсутствии альтернатив предложениям Путина по Украине

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил, что у «формулы мира» российского президента Владимира Путина нет альтернатив. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом парламентарий прокомментировал прошедший в Швейцарии саммит по Украине. По его словам, эта конференция стала провалом для украинских политиков.

«Они слышат только себя и преследуют собственные личные интересы, но никак не украинского народа. Сегодня реальной жизнеспособной альтернативы «формуле мира», озвученной президентом России, нет», — подчеркнул законодатель.

По его словам, конфликт на Украине разрешится сразу же, как только чиновники в этой стране перестанут принимать решения с постоянной оглядкой на западные страны и начнут думать самостоятельно.

Мирная конференция по Украине в Швейцарии прошла в период с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке. За день до ее начала Путин провел встречу с руководством министерства иностранных дел страны, в ходе которой назвал условия для начала переговоров по урегулированию кризиса.

Глава государства отметил, что украинские власти должны отказаться от вступления страны в НАТО и закрепить ее безъядерный статус. Вместе с этим российский лидер потребовал признать Республику Крым и еще четыре региона частью РФ, а также отменить западные санкции.

Ранее в Верховной раде Украины заявили о провале саммита в Швейцарии.