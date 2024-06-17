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Трехлетняя девочка выпала из кабины трактора в Бурятии

В Бурятии трехлетний ребенок выпал из кабины трактора на ходу

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Pexels

В Джидинском районе Бурятии ребенок выпал из трактора на ходу во время распашки поля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел в местности Намаг вблизи села Белозерск Джидинского района республики. Во время распашки поля из кабины трактора выпала трехлетняя девочка, она получила серьезные травмы, спасти пострадавшую не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все обстоятельства несчастного случая устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Кошехабльском районе Адыгеи устанавливаются обстоятельства несчастного случая с ребенком, девочка выпала на проезжую часть из трактора. Инцидент произошел в хуторе Красный Кошехабльского района Адыгеи, по данным МВД, 30-летний сельчанин посадил в кабину трактора ребенка. Мужчина выезжал на трассу и совершал резкий поворот, в какой-то момент трехлетняя девочка выпала из кабины на проезжую часть через открытое окно. Спасти пострадавшую медики не смогли.

Ранее под Калининградом двухлетняя девочка выпала из автомобиля во время движения.

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