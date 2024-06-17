Анастасия Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей

Актриса Анастасия Заворотнюк оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 140 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Налоговый долг нашли у ИП актрисы, закрытого в сентябре 2023 года. Юридическое лицо звезды занималось кинопроизводством, радио- и телевещанием.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. Ее счета заблокировали 1 июня, о налоге стало известно 4 июня.

В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Накануне стало известно, что мать Заворотнюк посещала церковь в последний день жизни актрисы.

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