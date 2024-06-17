В Турции рассказали, что БРИКС предложит миру в ближайшее время

В ближайшем будущем страны БРИКС предложат миру весомую политическую альтернативу старому порядку. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

«Похоже, что в ближайшем будущем эта организация предложит миру сильную альтернативу, обретя некую политическую идентичность», - подчеркнул он.

Аналитик назвал Совбез ООН «гегемонистской структурой», которая не смогла обеспечить мир и стабильность в международных отношениях.

По его словам, страны БРИКС и государства Движения неприсоединения представляют более половины населения мира, в этой связи логично, что они стремятся создать собственные институты в своих регионах, несмотря на вмешательство внерегиональных политических сил.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны не желают сил и средств для того, чтобы сохранить свое доминирование в мире.

Ранее Лавров потребовал прекратить колониальную зависимость 17 территорий в мире.