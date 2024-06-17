На Евро-2024 завели дело против Албании

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициировал дисциплинарное дело против Албании из-за поведения фанатов национальной сборной на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

По информации ESPN, Албании было предъявлено четыре обвинения — за «провокационное сообщение» фанатов, бросание на футбольное поле посторонних предметов, использование пиротехнических средств и вторжение посторонних на футбольное поле.

Данное дело стало первым по ходу нынешнего Евро-2024. Первый матч на турнире албанцы провели 15 июня против сборной Италии. Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой действующих чемпионов Европы со счетом 2:1.

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