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На Евро-2024 завели дело против Албании

УЕФА завел дисциплинарное дело против Албании из-за поведения фанатов на Евро

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Florion Goga/Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициировал дисциплинарное дело против Албании из-за поведения фанатов национальной сборной на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

По информации ESPN, Албании было предъявлено четыре обвинения — за «провокационное сообщение» фанатов, бросание на футбольное поле посторонних предметов, использование пиротехнических средств и вторжение посторонних на футбольное поле.

Данное дело стало первым по ходу нынешнего Евро-2024. Первый матч на турнире албанцы провели 15 июня против сборной Италии. Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой действующих чемпионов Европы со счетом 2:1.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Фабио Капелло признался, что скучает по России.

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