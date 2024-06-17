Постпред РФ заявил, что МАГАТЭ придется назвать виновных в обстрелах Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пока не называет виновных в обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС), ссылаясь на отсутствие стопроцентных доказательств, но ситуация поменяется. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете «Известия».

Дипломат рассказал, что Гросси, говоря об атаках на ЗАЭС, ссылается на то, что удары осуществляются беспилотниками, а они могут летать во всех направлениях, кроме того, находящиеся на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ не в силах определить, кто контролировал БПЛА и осуществлял агрессивные действия в отношении атомной станции.

«Все это до поры до времени», — считает Ульянов.

По его мнению, если атаки будут продолжаться, то рано или поздно доказательства этого появятся, и тогда главе МАГАТЭ «придется назвать вещи своими именами».

До этого Гросси заявил, что МАГАТЭ старается придать широкой огласке инциденты на станции, а также поддерживает постоянную связь с российскими и украинскими властями.

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