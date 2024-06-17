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Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

Гладков: ряд населенных пунктов в Белгородской области атаковали дроны ВСУ

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Shutterstock

Несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа в Белгородской области подверглись атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Козинка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника произошло задымление кровли многоквартирного дома. В селе Глотово также после сброса бомбы повреждены четыре автомобиля.

Кроме того, повреждены линии электропередачи, без электричества остались жители поселков Совхозный, Казачок, Горьковский и Чапаевский, а также села Головчино. Гладков заверил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.

Также Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны подавили один дрон над территорией Белгородской области, два — в воздушном пространстве Воронежской области, три — над территорией Липецкой области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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