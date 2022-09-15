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Захарова сообщила, что Россия готова поставить на экспорт порядка 30 млн тонн зерновых

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Россия все еще готова поставить на экспорт до конца текущего года порядка 30 млн тонн зерновых и более 20 млн тонн удобрений, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

«Вновь подтверждаем готовность поставлять до конца года до 30 миллионов тонн зерновых и свыше 20 миллионов тонн удобрений», — пояснила российский дипломат.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что РФ готова выполнить контрактные обязательства по поставке удобрений, зерна и энергоносителей.

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Санкции против России
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