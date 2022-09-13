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Минфин Чехии: расходы на беженцев с Украины составили около €1 млрд

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Руководитель министерства финансов Чехии Збынек Станюра заявил, что расходы на прием в республике украинских беженцев за шесть месяцев составили около €1 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, изначально правительство предполагало, что расходы на украинских беженцев составят порядка €2 млрд, но они оказались вдвое меньше.

«Здесь сказались такие обстоятельства, что многие украинцы весьма быстро нашли себе работу, меньше ожидаемых оказались расходы на медицинское страхование, плюс немало чехов или давно проживающих в стране украинцев разместили беженцев у себя дома бесплатно», — рассказал Станюра.

Ранее стало известно, что министерство юстиции Латвии планирует арестовать недвижимость, принадлежащую гражданам России и Белоруссии, чтобы предоставить ее для проживания украинским беженцам.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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