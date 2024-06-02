Две дамбы прорвало в Баварии из-за наводнения

Две дамбы на реке Пар — притоке Дуная, прорвало в баварском районе Пфаффенхофен-на-Ильме на юге Германии из-за наводнения. Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV.

Наводнение было вызвано проливными дождями.

«В районе Пфаффенхофен в Баар-Эбенхаузене прорывается плотина. Согласно официальному объявлению об опасности, пострадали общины Райхертсхофен, Баар-Эбенхаузен и Манхинг. Людей просят немедленно покинуть первые этажи своих домов», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер рассказал, что для борьбы с наводнениями по всей Баварии развернуто около 40 тыс. работников экстренных служб.

Особенно страдает от потоков воды Юг Германии, угроза наводнения также существует на востоке федеральной земли Баден-Вюртемберг. Самые высокие уровни подъема воды наблюдаются в западной Швабии, Верхнем Алльгое и Верхней Баварии.

26 мая сообщалось, что наводнения привели к сбоям в работе интернета и телефонной связи в Лорийской и Тавушской областях Армении.

Ранее в Японии власти предложили 25 тысячам жителей острова Мияко эвакуироваться из-за ливней.