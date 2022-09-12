Военная операция РФ на Украине. День 201-й

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Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Международный валютный фонд медлит в вопросе продвижения нового пакета помощи стране — агентство Bloomberg.

В августе Киев подал заявку на кредитную программу МВФ рассчитывал получить первоначальную выплату уже в ноябре. Но, как сказал Шмыгаль, кредитор медлит.

«Увидев лидерство США и Европы, мы наблюдаем довольно пассивное отношение со стороны МВФ. Но мы делаем все возможное, мы представили все необходимые документы в МВФ и призываем наших партнеров ускорить свои действия», — заверил чиновник.