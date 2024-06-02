При пожаре на НПЗ в Ухте пострадали люди

При пожаре на НПЗ в городе Ухте в Коми пострадали три человека. Об этом сообщает МЧС республики Коми в своем Telegram-канале.

«По уточненным данным было установлено, что при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего пострадали три сотрудника», — сообщили в ведомстве.

До этого очевидцы сообщили о взрывах и пожаре на нефтезаводе в Ухте. Пожар на НПЗ тушат 74 специалиста МЧС. Привлечено 22 единицы техники.

Как пишет Telegram-канал «Сыктывкар №1», перед началом пожара очевидцы слышали взрывы на территории НПЗ.

19 мая ВСУ запустили более 60 беспилотников по территории России. Шесть дронов атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, после чего предприятие вынужденно приостановило работу. Это уже не первая атака на Славянский нефтезавод, ранее ВСУ целились в резервуарный парк. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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