Петросян рассказал, что мог сыграть Шурика в комедии Гайдая

Юморист Евгений Петросян признался, что режиссер Леонид Гайдай предлагал ему роль Шурика в «Операции «Ы». Об этом комик рассказал на программе «Ты не поверишь».

«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше», — заявил артист.

Он подчеркнул, что актер Александр Демьяненко был на 10 лет старше, а Гайдай хотел предложить роль Шурика более молодой звезде. При этом по итогу играть молодого студента все же стал Демьяненко.

«Потом Селезнева (актриса Наталья Селезнева. — прим. «Газеты.Ru») сказала мне: «Ты же не мог знать, что это будет знаковый фильм», — вспомнил знаменитость.

Петросян пояснил, что отказался от предложения Гайдая, так как посчитал Шурика романтическим героем. Он заявил, что его интересовали на тот момент исключительно комедийные образы.

В конце мая юморист похвастался артистизмом сына. Он назвал наследника театральным человеком, который уже много раз посещал спектакли. По словам юмориста, четырехлетний Ваган учит своих сверстников, как надо вести себя в зрительном зале.

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