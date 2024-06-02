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В КЧР восстановили электроснабжение после шторма

Глава КЧР Темрезов сообщил о полном восстановлении энергоснабжения после шторма

В КЧР восстановили газо- и энергоснабжение после мощного шторма. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

«К вечеру на 80% будет восстановлено уличное освещение в Черкесске», — пообещал чиновник.

По словам Темрезова, в городе уже проделана большая работа по уборке упавших деревьев, причем основные завалы на дорогах уже разобраны.

«Что касается поврежденных социальных объектов. В основном это объекты образования. Нам предстоит оценить точный ущерб и провести ремонт до начала нового учебного года», — рассказал губернатор.

Отмечается, что больные из пострадавшей северной поликлиники Черкесска организованно переводятся в другие учреждения.

До этого сильный шторм в Карачаево-Черкесии разнес автомобили и попал на видео. В результате бедствия получили ранения шесть человек.

Ранее климатологи оценили вероятность затопления курортных городов в России.

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