Взятие под контроль села Уманское под Авдеевкой позволит усилить давление на трассы снабжения украинской группировки в Карловке. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Освобождение Уманского дает дополнительные возможности для усиления ударов по дорогам снабжения вооруженных формирований Украины в Карловке, где пока еще есть сопротивление», — сообщил он.

Кроме того, под более интенсивными ударами оказываются украинские войска, оставшиеся в ближайших населенных пунктах.

2 июня пресс-служба Минобороны сообщила, что группировка российских войск «Центр» взяла под контроль село Уманское в ДНР.

27 мая в ведомстве сообщили, что группировка войск «Запад» взяла под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области.

До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике и улучшили тактическое положение.

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