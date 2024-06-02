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Названа самая полезная для женщин диета

JAMA: средиземноморская диета увеличивает продолжительность жизни женщин

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Shutterstock

Ученые из Гарвардского университета обнаружили, что соблюдение средиземноморской диеты снижает риск летального исхода по всем причинам у женщин почти на четверть. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 25 315 женщин. Добровольцы предоставили данные о своих диетических привычках, росте, весе и показателях кровяного давления. После сбора информации ученые приступили к наблюдению за испытуемыми. Отмечается, что оно велось более двух десятилетий.

Качество рациона участниц оценивалось в соответствии с приверженностью средиземноморской диете. Этот тип питания распространен в Греции, Италии и Испании — странах, имеющих береговую линию на Средиземном море. Такая диета предполагает употребление большого количества растительной пищи, оливкового масла, рыбы, орехов, листовой зелени и круп.

Оказалось, что у женщин с высокими показателями приверженности такой диете (около шести по девятибалльной шкале) вероятность летального исхода по всем причинам, связанным с ухудшением состояния здоровья, была на 23% ниже. У женщин с четырьмя или пятью баллами приверженности аналогичный риск был снижен на 16%.

Ранее ученые выяснили, что жирная кислота омега-6 снижает риск биполярного расстройства.

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