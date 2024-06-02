Забивавший сборной Бразилии нападающий не перейдет в «Спартак»

Московский «Спартак» не будет заключать контракт с нападающим сборной Камеруна Венсаном Абубакаром. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство российского клуба не обращалось в стамбульский «Бешикташ», владеющий в данный момент правами на Абубакара, и не станет подписывать нападающего в статусе свободного агента, который получит африканец после 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне Абубакар провел 34 матча, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. На чемпионате мира 2022 года форвард отличился в ворота сборной Бразилии.

Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. В новом сезоне команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» подпишет контракт с Магомедом Адиевым на три года.