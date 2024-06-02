Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны назвало потери ВСУ в зоне действия южной группировки войск РФ

Минобороны: бойцы группировки войск «Юг» за сутки уничтожили до 290 военных ВСУ

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 290 военных и три склада боеприпасов в зоне ответственности российской группировки войск «Юг». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, южная группировка отразила контратаку украинских войск в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики и улучшила положение по переднему краю.

Всего за сутки противник потерял до 290 военных, три склада с боеприпасами, две бронемашины и два автомобиля. Также российская артиллерия поразила американскую гаубицу М198, британскую гаубицу FH-70 и три гаубицы Д-30.

31 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч бойцов в зоне спецоперации. Кроме того, армия России уничтожила за месяц 2,7 тысячи единиц украинского вооружения, среди которых 290 танков и бронемашин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, 12 Bradley. Также Вооруженные силы РФ сбили 11 самолетов, четыре вертолета, уничтожили 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, отметил глава Минобороны.

Ранее в Британии заявили о больших потерях для ВСУ из-за стратегии Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами