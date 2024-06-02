Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 290 военных и три склада боеприпасов в зоне ответственности российской группировки войск «Юг». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, южная группировка отразила контратаку украинских войск в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики и улучшила положение по переднему краю.

Всего за сутки противник потерял до 290 военных, три склада с боеприпасами, две бронемашины и два автомобиля. Также российская артиллерия поразила американскую гаубицу М198, британскую гаубицу FH-70 и три гаубицы Д-30.

31 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч бойцов в зоне спецоперации. Кроме того, армия России уничтожила за месяц 2,7 тысячи единиц украинского вооружения, среди которых 290 танков и бронемашин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, 12 Bradley. Также Вооруженные силы РФ сбили 11 самолетов, четыре вертолета, уничтожили 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, отметил глава Минобороны.

Ранее в Британии заявили о больших потерях для ВСУ из-за стратегии Зеленского.