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Рудченко об отъезде Потапа с Украины: «Его творчество неактуально»

Продюсер Рудченко заявил, что быдло-рэп Потапа никому не интересен за рубежом

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Павел Рудченко считает, что рэпер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) не сможет реализоваться в Латинской Америке, так как его музыка за рубежом никому не интересна. Его слова передает NEWS.ru.

«Его творчество за рубежом неактуально. Потап производил песни в определенном жанре, я бы назвал это быдло-рэпом. В Латинской Америке совсем другие культура и менталитет», — отметил эксперт.

Рудченко также не считает, что Потапенко переезжает в Колумбию, чтобы «помочь своей стране». По его словам, рэпер никак не сможет этого сделать, так как будет находиться за тысячи километров от Украины.

«Очень сомневаюсь, что Потап преследует такие высокие цели», — пояснил продюсер.

Недавно сообщалось, что музыкант покинул Украину еще в 2022 году. Участник дуэта «Потап и Настя» уехал из страны в Испанию вскоре после того, как сообщил о своем намерении ехать на передовую.

Затем, уже в 2023 году, Потапенко видели в ОАЭ в компании солиста «Иванушек International» Кирилла Туриченко. В феврале 2024-го певец сообщил об отъезде в Латинскую Америку. Он заявил, что собирается достичь высот на музыкальном рынке Колумбии как продюсер.

Ранее Филипп Киркоров призвал смотреть «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) вместо «Евровидения».

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