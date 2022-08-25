Министр экономики Украины допустил рост ВВП страны к 2023 году

ВВП Украины в 2023 году может либо сократиться на 0,4%, либо увеличиться до 15,5% в зависимости от хода российской специальной военной операции. Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко интервью агентству Reuters.

По ее словам, в сентябре украинские власти рассчитывают начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе помощи.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз из-за серьезных проблем в экономике отправит Украине €1 млрд вместо девяти из-за проблем в экономике.

Также Bloomberg сообщал, что Киев обязан к сентябрю выплатить $1,4 млрд госдолга.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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