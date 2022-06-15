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Запорожье будет поставлять с этого сезона в Россию абрикосы и персики

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал ТАСС, что фермеры Запорожской области после сбора урожая в 2022 году намерены поставлять в Россию абрикосы и персики, а из Херсонской области – арбузы.

«Мы готовы кормить большую Россию, а большая Россия оплатой товаров по цене щадящей, нормальной, выгодной кормит нас», — подчеркнул Рогов.

Она напомнил, что «юг Руси — это настоящая житница в плане сбора урожая».

Сейчас из Запорожской области в Россию уже поставляется зелень, черешня и зерно.

Ранее сообщалось, что пассажирское сообщение между освобожденными городами Запорожья восстановлено.

Также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на территории области, подконтрольной ВСУ, действуют три биолаборатории.

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