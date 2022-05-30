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Силуанов оценил необходимый объем средств для роста пенсий в ₽600 млрд до конца года

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

До конца 2022 года для повышения пенсии в России необходимо выделить 600 млрд руб. Об этом в эфире «Россия 1» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Решение о повышении пенсий неработающим пенсионерам стало непростым. До конца года потребуется порядка 600 миллиардов рублей», — отметил Силуанов.

По его словам, в дальнейшем на эти цели потребуется потратить свыше 1 трлн руб. в год. Однако это решение помогает людям, которые ждут помощи. Поэтому на таком вопросе нельзя экономить.

25 мая президент России Владимир Путин предложил с 1 июня увеличить на 10% пенсии неработающим пенсионерам. Также он объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июля, увеличении прожиточного минимума с 1 июня на 10% и повышении МРОТ на 10%.

Позже глава Минтруда Антон Котяков во время заседания президиума Госсовета по социальным вопросам заявил, что в результате индексации пенсий на 10% средний размер этой выплаты увеличится до 19 360 руб. Котяков добавил, что пенсии увеличатся у 35 млн россиян.

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