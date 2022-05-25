Кудрин заявил, что Счетная палата пока не видит способов избежать спада экономики России

Счетная палата России изучает антикризисные меры правительства, но пока не видит среди них способов, которые помогли бы поддержать российскую экономику. Об этом заявил глава СП Алексей Кудрин в ходе выступления с отчетом на пленарном заседании Государственной думы, передает РИА «Новости».

«У нас сегодня нет такого плана, как вы хотели бы, чтобы мы сказали, как можно, потенциально падение (экономики - ред.) на 8-10% предотвратить, даже не допустить. Я не вижу сегодня вполне таких мер», — ответил Кудрин на вопросы депутатов.

По его словам, Счетная палата еще находится в процессе изучения происходящего с экономикой. Кудрин выразил мнение, что российские власти могли бы помочь значительно смягчить падение жизненного уровня или реального дохода.

Ранее Кудрин заявлял, что для перестройки экономики России потребуется полтора-два года с учетом новых вызовов, появившихся на фоне введенных антироссийских санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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