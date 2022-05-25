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Кудрин заявил, что Счетная палата пока не видит способов избежать спада экономики России

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Счетная палата России изучает антикризисные меры правительства, но пока не видит среди них способов, которые помогли бы поддержать российскую экономику. Об этом заявил глава СП Алексей Кудрин в ходе выступления с отчетом на пленарном заседании Государственной думы, передает РИА «Новости».

«У нас сегодня нет такого плана, как вы хотели бы, чтобы мы сказали, как можно, потенциально падение (экономики - ред.) на 8-10% предотвратить, даже не допустить. Я не вижу сегодня вполне таких мер», — ответил Кудрин на вопросы депутатов.

По его словам, Счетная палата еще находится в процессе изучения происходящего с экономикой. Кудрин выразил мнение, что российские власти могли бы помочь значительно смягчить падение жизненного уровня или реального дохода.

Ранее Кудрин заявлял, что для перестройки экономики России потребуется полтора-два года с учетом новых вызовов, появившихся на фоне введенных антироссийских санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Санкции против России
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