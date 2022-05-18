Силуанов: экономика России пережила первый шок от санкций

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что экономика России пережила первый шок от введенных санкций. Об этом он сказал на просветительском марафоне общества «Знание», передает ТАСС.

По его словам, российская экономика не будет закрываться или изолироваться.

«Разумность в финансовой и бюджетной политике позволит выдержать самые сильные санкции, с которыми придется столкнуться России», — заявил министр.

При этом он добавил, что РФ потребуется время, чтобы преодолеть введенные против нее технологические ограничения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.