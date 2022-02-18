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Силуанов выступил за легализацию обмена криптовалюты на рубли

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Dado Ruvic/Reuters

Министр финансов Антон Силуанов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что в стране могут одобрить легализацию криптовалютного обмена на рубли по аналогии с хождением иностранной валюты.

«Да, мы предусматриваем именно легальный обмен, не расчеты, а именно обмен, точно так же как и в иностранную валюту <...> Технология будет такая же как и покупка, и продажа иностранной валюты», — заявил глава Минфина.

Он добавил, что в России изучают зарубежный опыт налогообложения в данной сфере.

«Здесь могут быть либо такие вмененные налоги, как это сделано в нашей соседней стране — Казахстане, либо это могут быть налоги с разницы между вхождением в криптоактив и выходом из него, как это делается в случаях вложений в финансовые инструменты», — объяснил Силуанов, сказав, что вопрос еще обсуждается.

По его мнению, в России стоит легализовать майнинг криптовалют и присвоить этому виду деятельности специальный код.

«Как только мы это сделаем, возникнут вопросы идентификации участников этого бизнеса и, соответственно, налогообложения. <...> Я думаю, что любая копеечка в бюджет нам не помешает», — отметил министр.

Глава Минфина подчеркнул, что легализация позволит «ограничить от вложений в столь опасный и рискованный актив» тех людей, кто не действует на финансовом рынке в качестве «профессионального участника».

«Мы предполагаем квалифицировать таких инвесторов на тех, которые работают и имеют опыт работы с финансовыми активами, и на тех, которые являются неквалифицированными инвесторами, и ограничить сумму вложений в этот актив», — раскрыл Силуанов.

Он выразил надежду, что до конца года получится принять данный законопроект.

Ранее Силуанов уже заявлял, что его ведомство выступает против запрета майнинга в стране.

По его словам, споры Минфина и ЦБ о будущем крипторынка в стране длятся уже полтора года. При этом министерство поддерживает регулятора в вопросе запрета платежей в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте.

Ранее кабмин утвердил «Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», согласно которой оборот криптовалют будет регулировать государство с «акцентом на защиту прав рядовых инвесторов».

В обсуждении мер регулирования участвовали различные ведомства: Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.

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