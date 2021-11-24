Путин обсудит зарплаты бюджетников 24 ноября

Президент Владимир Путин 24 ноября планирует обсудить с правительством РФ обеспечение установленного указами главы государства уровня заработной платы отдельных категорий бюджетников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

На очередном совещании Путина с членами правительства Российской Федерации основной темой встречи будет обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков выступить с докладом. В обсуждении примут участие министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов..

В России с 1 октября у ряда категорий граждан повысилась заработная плата, будут изменения в выплатах на детей, а также пенсионных начислениях. Зарплаты бюджетников проиндексированы в зависимости от региона и отраслевой направленности. Например, у части государственных служащих повышение составило не менее чем на 6,6%. Для другой части (экономистов, психологов, задействованных в бюджетном секторе) произошло повышение на 3,8%.