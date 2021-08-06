Производителя пельменей оштрафовали из-за шутки в адрес конкурента на Урале

Челябинское УФАС оштрафовало юрлицо «Фабрика Уральские пельмени» из-за недобросовестной конкуренции с другим производителем. Пострадавшей стороной стала компания «Мясная галерея», причиной послужила обидная шутка, уточняется на сайте ведомства.

В Федеральной антимонопольной службе посчитали, что «Фабрика Уральские пельмени» использовала на своей упаковке слова, приводящие к дискредитации «Мясной галереи». Также речь шла о негативном сравнении продукции.

Теперь «Фабрика Уральские пельмени» должна будет выплатить 100 тыс. рублей штрафа.

«Мясная галерея», по данным службы, с 2012 года производит продукцию под торговой маркой «Бульмени», на упаковке которых написано «Бульон внутри».

При этом в 2019 году «Фабрика Уральские пельмени» выпустила полуфабрикаты под торговой маркой «Агонь». На упаковке было написано: «Мясо вместо бульона внутри!». Другая надпись гласила: «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!».

«В данном случае использовалось репутационное заимствование, заключающееся в переносе на собственный товар узнаваемости чужого товар», — заключили в УФАС.

В прошлом году в пельменях семи торговых марок нашли кишечную палочку.