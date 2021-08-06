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Безработица в России возвращается на уровень 2019 года

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Уровень безработицы в России возвращается к допандемийным показателям. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА «Новости».

По его словам, по итогам июня этого года безработица зафиксировалась на уровне 4,8%, в то время как в 2019 году цифры показывали 4,6-4,7%.

Таким образом, удалось приблизиться к тому показателю, которого планировалось достичь до конца года, отметил Котяков.

Министр подчеркнул, что к такому уровню безработицы удалось прийти благодаря тем мерам, которые в течение 2020 года реализовало правительство России.

Ранее сообщалось, что в России продлили упрощенный порядок регистрации безработных.

В июле заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что уровень безработицы в столице снизился почти в 2,5 раза за полгода. В конце прошлого года официально зарегистрированных безработных в Москве насчитывалось около 97 тыс., сейчас — около 40 тыс.

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