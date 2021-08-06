Минтруд предложил ужесточить требования к услугам по охране труда

Министерство труда и социальной политики планирует предъявлять более жесткие требования к компаниям, занимающимся охраной труда. Разработанный ведомством проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как указал Минтруд в пояснительной записке к документу, в настоящее время из-за уведомительной аккредитации таких компаний в государственный реестр попадают не имеющие ни квалифицированного персонала, ни материально-технической базы фирмы.

Если инициативу поддержат, то аккредитация станет заявительной, и получить ее смогут только компании, соответствующие ряду требований. Охрана труда должна быть основным видом деятельности, нужны офис и сайт. Требуется не менее трех лет работы в отрасли на руководящей должности. В штате должны числиться по крайней мере три сотрудника, работающих на условиях полной занятости и обладающих профильным образованием.

Ранее Минтруд сократил список запрещенных для женщин профессий.