Морские порты просят власти пустить иностранных туристов в Россию

Крупнейшие пассажирские порты и круизные компании России просят власти страны открыть морские пункты пропуска через границу и разрешить судозаходы для иностранных туристов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что такие поправки уже подготовил «Росморпорт», документ направлен в Росморречфлот (подведомственен Минтрансу).

Представители бизнеса заявили, что терпят значительные финансовые убытки из-за запрета на въезд иностранцев и обращают внимание на то, что зарубежные круизные линии возобновили работу и проявляют интерес к судозаходам в России. Эксперты уверены, что ситуация портит имидж Российской Федерации как туристического направления и грозит потерей будущего пассажиропотока.

«Росморпорт» напомнил, что в конце марта гражданам 16 стран, в том числе Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Японии и Турции, разрешили пересекать воздушное пространство России.

По данным газеты, с просьбой открыть морские пункты пропуска уже обращались к премьер-министру России Михаилу Мишустину губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Ассоциация морских торговых портов. Аналогичные просьбы к главе оперштаба Татьяне Голиковой направлял порт Сочи.