Эксперт назвал нынешний курс рубля справедливым

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал рост рублевой стоимости нефти марки Brent, при котором, с учетом инфляции и бюджетных расходов, курс российской валюты является справедливым, сообщает РИА «Новости».

«Если котировки Brent останутся около текущих значений — 74-75 долларов, доллар по отношению к рублю будет умеренно повышаться, чтобы рублевая стоимость Brent соответствовала экономически обоснованному, с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний, уровню», — заявил Бабин.

Эксперт уточнил, что экономически обоснованный уровень рублевой стоимости нефти будет повышаться в среднесрочной перспективе.

«Если учитывать связанные с пандемией коронавируса бюджетные расходы и уровень инфляции в стране, то при нынешней стоимости нефти рубль сейчас оценен справедливо», — заявил Бабин.

Ранее экономисты объяснили, почему «коронакризисные» деньги Международного валютного фонда не достанутся России.