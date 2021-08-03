Пандемия COVID-19 привела к добровольному увеличению трат россиян на одежду

Россияне в первом квартале текущего года в 2,5-3 раза увеличили траты на одежду и обувь. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обследование Росстатом доходов домохозяйств.

Траты на одежду и обувь стали единственной статьей расходов, которая отличает среднероссийский потребительский бюджет начала прошлого и текущего года. В 2020 году на них тратили 6-7% бюджета, в 2021 году – 11-16%.

Согласно статистике, больше всего доля расходов на одежду и обувь выросла у самых бедных россиян – с 5,8% до 15,9%. Самые богатые граждане увеличили расходы с 4,8% до 11,3%. При этом речь идет именно о повышении потребления, а не о росте цен. Как отмечает «Ъ», такое изменение потребительского поведения, вероятно, стало крупнейшим за последние десять лет.

По словам генерального директора компании Baon Ильи Ярошенко, с началом локдауна в марте 2020 года большинство людей начали экономить, многие перешли на удаленку, и им не нужно было покупать новые вещи. Но в начале 2021 года ситуация изменилась, россияне «немного отошли», и продажи одежды выросли.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии коронавирусной инфекции расходы россиян рекордно выросли. Эксперты компании сравнили средние затраты домохозяйств на повседневные нужды в период с 2016 по 2020 год.