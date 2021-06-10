Глава Минтруда России назвал сроки выплат пособий нуждающимся

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что выплаты новых пособий нуждающимся, которые анонсировал в послании к Федеральному собранию российский президент Владимир Путин, начнутся до 1 августа текущего года. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

Речь идет о пособиях для одиноких родителей на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам, которые оказались в трудной материальной ситуации и встали на учет на ранних сроках.

По словам Котякова, предусмотрено 10 рабочих дней, чтобы рассмотреть заявление. В случае, если предоставлены не все необходимые документы, срок может быть увеличен до 20 рабочих дней.

.«Там достаточно сложное межведомственное взаимодействие. По алиментам нам еще нужно выстроить взаимодействие с судебной системой: судебные органы, мировые судьи плюс еще служба судебных приставов. Но до 1 августа выплаты точно начнутся», — сказал Котяков.