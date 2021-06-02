Стали известны условия бесплатного подключения россиян к газу

Бесплатное подключение россиян к газу будет предоставляться при условии, что они начнут его потребление в течение года. В противном случае оплатить расходы на подключение придется самостоятельно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, соответствующее решение было принято в ходе совещания у вице-премьера Александра Новака об исполнении поручений по итогам послания президента России в части газификации населенных пунктов РФ.

Новак, как сообщил источник, поручил, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала и до 20 июня внесла проекты соответствующих постановлений. Однако в них должно быть предусмотрено условие, согласно которому гражданин, чей дом бесплатно подключили к газу и который в течение 12 месяцев с «даты заключения договора на технологическое присоединение к газораспределительным сетям» не исполнил обязательство «по строительству, реконструкции газовых сетей» на своем участке, обязан будет компенсировать затраты на подводку газа до его дома. Максимальный размер такой компенсации будет отдельно определен правительством РФ.

Помимо этого поручено также закрепить в нормативной базе положение, по которому подавший заявку на бесплатное подключение к газу гражданин будет обязан предоставить в рамках этой заявки договоры «на строительство, реконструкцию газовых сетей и на установку газоиспользующего оборудования внутри земельного участка» заявителя.

Вместе с этим поручено также закрепить связь между бесплатным подключением и организацией потребления газа в хозяйстве заявителя. Речь идет о «положении о предоставлении заявителями, технологическое присоединение которых осуществляется бесплатно, в составе заявки договоров на строительство, реконструкцию газовых сетей и на установку газоиспользующего оборудования внутри земельного участка заявителя».

Совет Федерации России на заседании в среду, 2 июня, принял закон, который позволит повысить уровень газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан.