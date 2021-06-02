Две российские авиакомпании получили разрешение на перелеты в Германию

Две российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 получили разрешение от немецкой стороны на совершение рейсов в Германию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей перевозчиков.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев пояснил, что речь идет о летнем расписании, еженедельно будут осуществляться около 30 перелетов.

«S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке», — сказали в S7.

Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение от российской стороны на полеты в обход Белоруссии.

24 мая страны Евросоюза по итогам обсуждения Белоруссии приняли решение о запрете полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, рекомендовав европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента, связанного с вынужденной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.