Lufthansa получила разрешение на полеты от России

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение от российской стороны на полеты в обход Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Разрешение нам предоставлено», — сказали в компании, добавив, что не ожидают новой отмены рейсов.

Ранее Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, которые были запланированы на 2 июня.

До этого компания сообщала о получении разрешения от российской стороны на полеты в Москву и Санкт-Петербург по альтернативному маршруту в обход воздушного пространства Белоруссии.

24 мая страны Евросоюза по итогам обсуждения Белоруссии приняли решение о запрете полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, рекомендовав европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента, связанного с вынужденной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.